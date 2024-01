Meteo: domani mattinata nuvolosa in tutta Italia, neve sulle Alpi

Cieli nuvolosi, per la mattinata di domani, su tutta la Penisola. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano.Nello specifico, al Nord si prevedono al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, neve sulle Alpi fin verso i 700 metri su quelle centrali e orientali e oltre i 1500 su quelle occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale tra Liguria, Emilia e Triveneto.Al Centro sono previsti sia al mattino che al pomeriggio cieli nuvolosi su tutte le regioni con associate precipitazioni sparse specie sul versante tirrenico, con possibili temporali sulla Toscana. In serata insiste il maltempo con piogge ancora sul versante tirrenico. tempo in miglioramento dalla notte ma con ancora residui fenomeni.Per quanto riguarda il Sud e le Isole, al mattino si prevedono cieli nuvolosi su Sardegna e Campania con locali piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nuvolosità in lieve aumento. In serata piogge sparse tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia, nuvoloso ma con tempo più asciutto altrove.Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Nord e stabili o in lieve aumento al Centrosud e sulle Isole Maggiori.Per il Lazio, è prevista una giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con cieli nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi, generalmente di debole o moderata intensità. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvole e precipitazioni.Su Roma, infine, si prevedono molte nuvole in transito nel corso della giornata con possibilità di piogge sparse, a tratti più intense nel pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo instabile con nuvole e precipitazioni. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.