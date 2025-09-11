Rome Future Week: i giovani al centro dell'edizione 2025

Alla Rome Future Week 2025 saranno i giovani ad essere al centro dell’evento. La terza edizione del festival diffuso, organizzato da Scai Comunicazione in partnership con l’assessorato alle Attività produttive, alle pari opportunità e all’attrazione degli investimenti di Roma Capitale - in programma nella Capitale dal 15 al 21 settembre - coinvolgerà oltre 2000 giovani under 25.

Sono più di 50 gli speaker e co-host under 25; 500 i partecipanti al programma Future Explorers; 50 scuole, ITS e accademie sono già attive nel coinvolgimento dei loro studenti.

Emblema e fil rouge di questa edizione, una farfalla che muta - e che contraddistinguerà una settimana a tema “Mutazioni”. Un invito corale - con oltre 400 eventi in 200 location in 7 giorni - ad esplorare il futuro come flusso continuo di trasformazioni, naturali e culturali, che attraversano corpi, linguaggi, tecnologie, smart cities e relazioni.

Le grandi novità dell’edizione 2025 sono state presentate oggi in conferenza stampa nella Sala delle Bandiere del Campidoglio, dove organizzatori, partner e istituzioni hanno svelato il programma, gli ospiti e le opportunità che si schiudono per le nuove generazioni.

“Roma è in fermento e la Rome Future Week lo dimostra: un evento diffuso che nasce dalle tante anime che abitano questa città e che insieme raccontano il futuro. I giovani sono il motore di questa energia: oltre duemila under 25 che prendono la parola, che costruiscono, che innovano. In questi giorni mostriamo come la città sta cambiando davvero: le piazze che diventano piazze digitali, con il Wi-Fi gratuito e il 5G al servizio dei cittadini e delle cittadine; le metropolitane che si attrezzano per essere sempre più connesse; le aziende partecipate che aprono le loro stanze della tecnologia a studenti, startupper e ricercatori, diventando motori di innovazione. È l’immagine di una Roma che non ha paura di sperimentare, che rende accessibili le sue infrastrutture e che costruisce comunità e futuro intorno alla connettività e all’innovazione”, dichiara Monica Lucarelli, assessora alle attività produttive, alle pari opportunità e all’attrazione investimenti di Roma Capitale.

Rome Future Week 2025 porta con sé un programma rinnovato, con una concentrazione in Future Hub tematici – dall’Etiopia Lab dedicato alla formazione alla CTE con hackathon e workshop, fino a Industrie Fluviali, che il 17 settembre esplorerà il futuro dell’abitare con una mostra e una serie di talk.

Partner principale di questa edizione è Road - Rome Advanced District, il polo dell’innovazione sostenibile nato a Roma nel cuore del quartiere Ostiense, all’interno dell’area del Gazometro. Una rete di imprese formata da sette grandi Corporate - Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo FS e NextChem - che collaborano per sviluppare il primo distretto di innovazione tecnologica sostenibile, coinvolgendo PMI, startup, università, istituzioni e centri di ricerca.





Roma Capitale protagonista a Rome Future Week

Roma Capitale sarà protagonista della settimana con due eventi che mettono al centro innovazione, connettività e partecipazione. Il primo appuntamento è “Futuro in Piazza”, che si terrà a piazza del Popolo: una vera e propria installazione urbana con una cupola geodetica che diventerà punto d’incontro per cittadini e cittadine, studenti e operatori. Qui saranno presentati i risultati del progetto Roma5G con dimostrazioni dal vivo: test pubblici di connessione, videocollegamenti in diretta tra piazze e simulazioni di servizi digitali che impatteranno sulla vita quotidiana dei romani, dalla mobilità alla sicurezza urbana.

Il secondo appuntamento è con Ucronia. In questa occasione Roma Capitale apre per la prima volta al pubblico uno dei “cuori tecnologici” della città, trasformandolo in un laboratorio vivo in cui startup, imprese e studenti presentano idee e soluzioni innovative per migliorare i servizi ambientali. Dalla creazione di digital twin al testing di prototipi, fino al supporto economico per le migliori prove di concetto, l'evento di UCRONIA segna l’inizio di un percorso che nelle prossime settimane coinvolgerà anche ATAC, ACEA e le altre aziende partecipate. L’obiettivo è rendere trasparente e condiviso il patrimonio tecnologico delle partecipate, aprendolo a chi vuole portare innovazione concreta nei servizi della città.



Tra i progetti più significati della Week, troverà spazio anche il contest Corti Futuri, realizzato in collaborazione con Rai Cinema e RUFA. Trenta videomaker under 30 seguiranno gli eventi e daranno vita in pochi giorni a storie originali ispirate da luoghi e frammenti nascosti nel programma. Il cortometraggio vincitore verrà distribuito su Rai Cinema Channel. Tra gli ospiti internazionali più attesi, invece, ci sarà Jamie Metzl, futurologo e analista di fama mondiale. Un altro momento della Rome Future Week 2025 sarà la giornata del 18 settembre presso la Link Campus University, con “Generazione di opportunità”, promosso dalla Regione Lazio. Un’iniziativa pensata per raccontare in modo chiaro l’impatto che i fondi europei (FSE, FESR e FEASR) hanno sulla vita delle persone e delle comunità del territorio, con un focus speciale dedicato alle opportunità per le imprese e per i giovani.