Giovedì 11 Settembre 2025
Su Rai3 "La nostra magnifica ossessione", viaggio nel cinema attraverso lo sguardo e l'eredità di Bernardo Bertolucci

Il documentario di Marco Spagnoli andrà in onda questa sera, in prima serata.

(Prima Pagina News)
Giovedì 11 Settembre 2025
Roma - 11 set 2025 (Prima Pagina News)



Bernardo Bertolucci e la sua generazione: questa sera, in prima serata su Rai 3, arriva il documentario “La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione”, diretto da Marco Spagnoli e prodotto da Minerva Pictures e Arte, in collaborazione con Rai Documentari.

Il film – già presentato con grande interesse nel circuito festivaliero – racconta, attraverso materiali di repertorio rari ed inediti, l’avventura irripetibile di un gruppo di giovani cineasti guidati da Bertolucci, un Maestro destinato a lasciare un segno indelebile nella storia del cinema italiano e internazionale.

Una vera e propria “famiglia cinematografica”, riunita attorno alla figura carismatica del regista, capace di conquistare l’Oscar e di influenzare generazioni di spettatori e di colleghi in tutto il mondo, da Martin Scorsese a Francis Ford Coppola, da Woody Allen a Paul Thomas Anderson.

Un viaggio durato quasi mezzo secolo tra successi, immensi risultati artistici, ostacoli tecnici, epici litigi e una sconfinata, immensa passione per la settima arte e una cronaca contemporanea di vita e di cinema, raccontata con le parole e la sensibilità dello stesso Bertolucci e di artisti come Vittorio Storaro, Gato Barbieri e tanti altri compagni di lavoro, testimoni diretti di quell’epica avventura: Dario Argento, Marco Bellocchio, Liliana Cavani, Daniele Luchetti, Vittorio Cecchi Gori.

Con la partecipazione speciale di Stefania Sandrelli – attrice che più volte ha lavorato con Bertolucci in film indimenticabili come "Il conformista", "Novecento" e "Io ballo da sola" – il documentario restituisce il ritratto intimo di un’intera epoca, con le trasformazioni sociali e culturali che hanno investito il mondo a partire dagli anni ’60.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

