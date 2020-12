Meteo: le montagne intorno a Roma si risvegliano sotto la neve

Arriva la neve sulle montagne nei dintorni di Roma: mentre in Capitale imperversano il vento e la pioggia, che resteranno ancora fino alla prossima settimana, il Monte Terminillo, nel Reatino e il Monte Livata, con il Comune di Subiaco (RM), questa mattina, si sono risvegliati sotto la neve, regalando immagini emozionanti.Stando alle previsioni di 3BMeteo, "durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8.7°C, lo zero termico si attesterà a 1624m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest".Inoltre, "aria fredda affluisce da nord-est mentre un minimo di bassa pressione scorre dal Golfo ligure verso le coste del Centro Italia. Questa configurazione barica determinerà tempo perturbato tra Toscana, Umbria ed in particolare sul Lazio, dove piogge e rovesci risulteranno localmente intensi con rischio nubifragi in particolare sull'Agropontino. Neve sulle aree appenniniche di confine con l'Emilia e la Romagna , localmente a quote collinari, in corrispondenza di rovesci più forti (a partire dai 500 - 600 m) e possibili anche a quote anche più basse su Appennino tosco-emiliano intorno ai 300 - 400m (Marradi, alto Mugello, Garfagnana pistoiese); neve invece mediamente dai 1100-1500m sul restante Appennino"."Temperature previste in calo, in particolar modo in quota. Vento moderato/forte da nordest sull'alta Toscana , da sud-sudest su Umbria e Lazio, correnti in rotazione ovunque nel pomeriggio dai quadranti nord-orientali ed in leggera attenuazione serale. Mare da mosso a molto mosso".