Meteo: nuvolosità irregolare al Nord e al Sud, sereno al Centro

Nuvole irregolari al Nord e al Sud dell'Italia, sereno o poco nuvoloso al Centro. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano per la mattinata di domani.

Nello specifico, al Nord si prevedono al mattino cieli irregolarmente coperti con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con temporali intensi specie tra Trentino e Friuli, asciutto ma con velature altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su alpi e prealpi, con piogge e temporali sparsi.

Per il Centro, sono previsti a mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attese locali precipitazioni tra Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole è prevista al mattino nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, su quest'ultima con locali piogge associate. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in calo al nord, stabili o in aumento altrove.

Per Roma si prevedono nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con nuvolosità alternata a spazi di sereno. Temperature comprese tra +18°C e +28°C.

Nel Lazio, infine, sono previste condizioni di tempo per lo più asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata.