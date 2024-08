Meteo: sta per arrivare il weekend più caldo dell'anno, punte di 43 gradi al Sud

L'Italia sta per affrontare quello che, molto probabilmente, sarà il weekend più caldo dell'anno. Secondo quanto emerge dalle previsioni de IlMeteo.it, infatti, per il prossimo fine settimana si prevedono punte di 43 gradi al Sud e 40 gradi al Nord.

"Le temperature saliranno di qualche grado fino a domenica determinando, molto probabilmente, il weekend più caldo del 2024: tra sabato 10 agosto e domenica 11 sono previste massime fino a 39-40°C anche al Nord, in particolare in Emilia Romagna, mentre al Sud (soprattutto nelle zone interne delle Isole Maggiori) saliremo di nuovo a 42-43°C come in Libia e Tunisia", spiega il meteorologo de IlMeteo.it, Lorenzo Tedici.

Nel frattempo, aggiunge, nel corso delle prossime ore "il termometro salirà fino a 36°C a Roma, Terni e Foggia, 35°C saranno raggiunti anche a Modena, Firenze e Mantova. Sarà solo l'inizio di una nuova ondata di calore che insisterà sul nostro Paese almeno fino all'inizio della prossima settimana".

Sono previsti ancora temporali di calore pomeridiani, anche forti, in Sicilia, sulle Alpi e sugli Appennini. Domani, la situazione sarà identica a quella odierna, con caldo e cieli sereni in mattinata e qualche temporale intenso pomeridiano, specialmente a ridosso dei rilievi, ma non si esclude che possano esserci rovesci anche nelle pianure.

Nonostante i temporali, ci sarà un aumento delle massime, che toccheranno i 37 gradi a Terni, 36°C a Ferrara e Roma e i 35°C anche a Bolzano e Bologna, Ma a partire da venerdì, le colonnine di mercurio vedranno un'impennata. Al momento, sembra che il caldo estremo voglia lasciare l'Italia verso Ferragosto, iniziando dal Nord, che dovrebbe vedere temporali e saette.