Meteo: tempo instabile al Nord, nubi al Centro, stabile al Sud

Tempo instabile al Nord Italia, nubi al Centro e tempo stabile al Sud. E' quel che attende l'Italia nella giornata di domani, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano.Nello specifico, al Nord si prevede al mattino tempo instabile su tutte le regioni con cieli nuvolosi e piogge sparse, neve su alpi e Appennini oltre i 1300-1400 metri. Al pomeriggio inizia a migliorare al Nord-Ovest, per lo più invariato altrove con quota neve in rialzo sui 1400-1600 metri. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite, residui fenomeni al Nord-Est.Per quel che riguarda il Centro Italia, si prevedono al mattino cieli per lo più nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Piogge in arrivo nelle ore pomeridiane tra Toscana e Umbria. In serata e nottata tempo asciutto su tutte le regioni, con ampie schiarite ed addensamenti bassi sul versante tirrenico.Per il Sud e le Isole, invece, si prevede al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli irregolarmente nuvolosi tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia, massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo sul resto d'Italia.Per il Lazio, invece, è prevista una giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione ma con nuvolosità medio-alta in transito alternata a spazi di sereno. Maggiori schiarite nelle ore serali e notturne.A Roma, infine, è previsto tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità in transito alternata a schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +10°C e +19°C.