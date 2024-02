Meteo: tempo stabile in tutta Italia per il weekend

Sarà un weekend all'insegna del tempo stabile in tutta Italia.Secondo i dati del Centro Meteo Italiano, al Nord si prevedono, al mattino, stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse su coste e pianure e velature anche compatte al Nord-Est. Al pomeriggio attese maggiori schiarite con cieli soleggiati, ancora qualche addensamento tra Nord-Est e Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con nuvolosità al Nord-Est e nebbie in Pianura Padana.Al Centro, invece, si prevede tempo stabile ovunque con sole prevalente. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Foschie e nubi basse attese nella notte sulla Toscana.Al Sud e sulle Isole, tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati ovunque e qualche addensamento basso atteso sulla Sardegna occidentale. Tra la serata e la notte non sono attese variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche disturbo da nube bassa lungo i settori tirrenici ed ancora sulla Sardegna occidentale.Temperature minime e massime stabili o in generale aumento su tutta la Penisola, salvo una lieve flessione negativa nei valori minimi sulla Sardegna.A Roma, sabato si prevede una giornata di bel tempo con cieli per lo più soleggiati durante le ore diurne, salvo locali foschie al primo mattino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +4°C e +16°C. Domenica, invece, sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo. Temperature comprese tra +5°C e +16°C.Nel Lazio, infine, si prevede, per la giornata di sabato, al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie al primo mattino su pianure e vallate interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni. Domenica, tempo stabile nella giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nubi basse in formazione a partire da coste e pianure nella notte.