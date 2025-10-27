Meteo: tempo stabile su gran parte dell'Italia, precipitazioni isolate sullo Stretto di Messina

Condizioni meteo stabili su gran parte dell'Italia e precipitazioni isolate nella zona dello Stretto di Messina. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano per la giornata di domani.

Nello specifico, al Nord si prevedono al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio qualche addensamento in formazione sui rilievi alpini, nessuna variazione altrove. In serata attese velature in transito ma senza fenomeni associati. Nuvolosità in progressivo aumento nella notte.

Al Centro sono previsti cieli del tutto soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni attese in serata, mentre nella notte nuvolosità in arrivo a partire dai settori tirrenici.

Per il Lazio sono previste condizioni di tempo asciutto su tutti i settori nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata qualche addensamento in più in transito ma si rinnovano condizioni di tempo stabile.

A Roma è previsto tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con tempo asciutto e qualche addensamento in transito. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

Per quanto riguarda il Sud e le Isole, infine, al mattino sono previste isolate precipitazioni attese sullo Stretto, ampie schiarite sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio non sono previsti grossi cambiamenti con nuvolosità persistente sulla Calabria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.