Migranti: previsto domani l'arrivo della nave Ocean Viking a Livorno

Dovrebbe arrivare domani alle 9, al porto di Livorno, la nave Ocean Viking con 53 uomini a bordo, tra cui anche due minorenni non accompagnati.I profughi sono stati salvati al largo della Libia, dove erano stati individuati su un barcone in difficoltà. La nave approderà alla banchina 62 del porto, e sarà assistita da Protezione Civile, 118 e Polizia alla Stazione marittima.I migranti dovrebbero restare in Toscana, è prevista la loro distribuzione in tutte le Province.