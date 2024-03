Mosca: migliaia di persone ai funerali di Alexei Navalny

Migliaia di persone hanno partecipato, stamani, a Mosca, ai funerali di Alexei Navalny, il dissidente russo morto nella colonia penale di Kharp il 15 febbraio.La cerimonia, in onda anche sul canale YouTube del Team Navalny, si è svolta nel quartiere periferico di Maryno, nella Chiesa dell’Icona di Nostra Signora placa i nostri dolori.Secondo quanto riporta la Bbc, centinaia di persone si sono radunate fuori della Chiesa, per assistere ai funerali. In molti hanno portato fiori, e la stragrande maggioranza dei partecipanti è rimasta in silenzio, mentre la Polizia transitava lentamente per strada.Secondo quanto riporta un canale di notizie su Telegram, la fila di persone in attesa di entrare era estesa per più di trecento metri.All'arrivo, il feretro è stato accolto da un lungo applauso. Davanti alla Chiesa, inoltre, le persone hanno più volte scandito "Navalny, Navalny", ‘Non hai avuto paura, non ne abbiamo neanche noi’ e ‘No alla guerra’.Al funerale, che stando alle immagini pubblicate su X dal team di Navalny si svolge a bara aperta, hanno partecipato anche gli ambasciatori Alexander Graf Lambsdorff (Germania), Pierre Levy (Francia) e Lynne Tracy (Usa). Le loro foto sono state pubblicate dalla Bbc.Al termine della cerimonia, gli alleati di Navalny hanno chiesto ai sostenitori di andare fino al cimitero dove il dissidente è stato sepolto. La Fondazione Anticorruzione ha divulgato una foto su X che mostra la bara aperta e il cadavere di Navalny coperto da fiori rossi e bianchi, mentre la madre Lyudmila, accolta dalla folla all'entrata con abbracci, era seduta a lato con una candela in mano.All'uscita del feretro, molte persone hanno lanciato fiori e cantato slogan come ‘la Russia sarà libera‘, ‘no alla guerra’ e ‘assassini’. E' quanto fa sapere la Bbc.Quindi, migliaia di persone si sono recate al vicino cimitero di Borisovskoye, dove, secondo quanto riferito da alcuni collaboratori dell'oppositore, Navalny è stato sepolto. Il cimitero è stato presidiato dalle Forze dell'Ordine locali.Sky News ha fatto sapere che, su un portale creato appositamente, sono state "accese" 500 mila "candele virtuali" per Navalny.Chiunque partecipi a riunioni “non autorizzate” per ricordare Navalny “sarà ritenuto responsabile”. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato l'invito della Fondazione Navalny a partecipare a riunioni spontanee per ricordare il dissidente. Sugli appelli, ha aggiunto Peskov, "non abbiamo commenti. Ricordiamo che esiste una legge che deve essere rispettata. Qualsiasi riunione non autorizzata violerà la legge. Di conseguenza, coloro che vi partecipano saranno ritenuti responsabili secondo la legge".“Il Cremlino non ha niente da dire alla famiglia di Navalny nel giorno del suo funerale“, ha proseguito Peskov, rifiutandosi di dare una valutazione in merito alla figura politica di Navalny.Putin “ha cercato di mettere a tacere Alexei Navalny. Ma il mondo stava guardando“. Così, su X, il Ministro inglese degli Esteri, David Cameron.