Motori: al via Roma Caput Vespa 2024

Fervono i preparativi per Roma Caput Vespa 2024 la terza edizione dell'evento internazionale organizzato a Roma a cadenza biennale dal Club Vespa nel Tempo che quest’anno si tiene da Venerdi 6 a domenica 8 settembre negli spazi amplissimi della Città dell’altra Economia, nello storico e centralissimo quartiere Testaccio.

Nonostante la sua giovane età è un appuntamento oramai tradizionale e atteso; ad ogni edizione ha visto un susseguirsi di eventi importanti e significativi per il mondo Vespistico. In particolare nel 2018 una Vespa appositamente realizzata venne donata a Papa Francesco e nel 2022 un suggestivo Carosello dei Carabinieri a Piazza di Siena emozionò tutti gli astanti. L’edizione 2020 non si tenne a causa del Covid.

75 è il numero iconico di questa edizione: 75 i Vespa Club iscritti; 75 gli anni del Vespa Club d’Italia, 750 i partecipanti.

Il momento clou sarà alle ore 17 di venerdi 6 quando alla presenza di Roberto Leardi, presidente del Vespa Club d’Italia, di Luigi Frisinghelli, presidente e conservatore del Registro Storico Vespa, di Christa Solbach, la “signora della Vespa”, di Giuliano Ianiro e Angelo Amicone, rispettivamente presidente e vice presidente del Club Vespa nel Tempo verrà tagliato il nastro inaugurale. Gli organizzatori parlano di una “coreografia wow” ma non vogliono aggiungere altro per tenere alta l’attesa per quella che sarà una fantastica sorpresa. Ci sarà una grande torta per festeggiare l’importante compleanno.

La cena sarà seguita da una serata dance “Anni ‘80” al termine della quale verranno consegnati i premi John Travolta e Olivia Newton John per l’abilità e l’outfit migliori.

La giornata di sabato sarà dedicata alla scoperta della meravigliosa Capitale, naturalmente in Vespa: divisi in piccoli gruppi e accompagnati da guide esperte i Vespisti conosceranno i luoghi più segreti e più importanti di Roma, dai Musei Capitolini al Colosseo. Gli organizzatori hanno anche creato degli itinerari “fuori porta” verso i Castelli Romani. Nel pomeriggio si terrà la premiazione dei Campionati Turistici Nazionale e Regionale e verranno consegnati dei riconoscimenti ai soci che maggiormente si sono distinti per il loro amore per la Vespa.

La cena di gala serale precederà il tradizionale tour “Roma by night” - durante il quale i Vespisti saranno scortati dalle staffette dei Carabinieri – che si concluderà al Gianicolo per un brindisi sotto le stelle.

Domenica mattina il Lungotevere sarà affollato di Vespa che si dirigeranno in Piazza San Pietro per poi fare rientro al Testaccio: il tempo di un lunch veloce, e poi i saluti, aspettando il 2026.