Musei, Sangiuliano: "Nel 2023 forse arriveremo a mezzo miliardo di euro di incassi dagli ingressi"

"Nel 2023 forse arriveremo a mezzo miliardo di euro di incassi dagli ingressi nei musei, risorse che vincoleremo a tutela e sviluppo del nostro patrimonio artistico e culturale".Così il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo al seminario su bellezza e pace, svoltosi a Loreto (An), dove il Ministro ha anche acceso la Lampada della Pace.Sangiuliano ha poi rivendicato il "milione di euro" di incassi ottenuti introducendo l'ingresso a pagamento per il Pantheon, "sfidando il main stream banale del politicamente corretto e dei salotti radical chic.In Italia siamo generosissimi, ci sono tante esenzioni, ma chi può pagare, deve pagare", dato che la cultura, unita all'impresa, rappresenta "uno dei due pilastri dello sviluppo socioeconomico"."Come governo siamo impegnati ad affermare con orgoglio l'identità italiana nel mondo, e in questo quadro le Marche rappresentano un elemento centrale", ha continuato Sangiuliano, per poi ricordare l'acquisto di Villa Buonaccorsi a Potenza Picena (Mc), per cui il Ministero della Cultura ha investito 5 milioni di euro e la Regione Marche ne ha messi sul piatto altri 2, per farla diventare "un faro culturale sul territorio".