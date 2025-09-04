Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:30
Musica: arriva nelle radio "Formentera", il nuovo singolo di AvA
Musica: arriva nelle radio "Formentera", il nuovo singolo di AvA

In rotazione da domani.

(Prima Pagina News)
Giovedì 04 Settembre 2025
Roma - 04 set 2025 (Prima Pagina News)

In rotazione da domani.

Da domani sarà in rotazione radiofonica “Formentera”, il nuovo singolo di AvA disponibile sulle piattaforme digitali di streaming.

“Formentera” è un brano che racconta di un viaggio su un'isola paradisiaca come metafora di evasione e rinascita dopo una storia d'amore finita. AvA intreccia ritmi latin pop con atmosfere eleganti e raffinate, creando un contrasto emotivo tra il dolore del ricordo e la voglia di libertà e leggerezza.

La canzone è un viaggio sonoro che accompagna l'ascoltatore attraverso le sfumature dell'anima, tra la malinconia del passato e la speranza di un futuro più luminoso.

Spiega l'artista a proposito del nuovo singolo: "Avete presente la scena di 'Shakespeare in love' quando Colin Firth chiede alla Regina Elisabetta 'Mia signora, come deve finire?' E lei gli risponde: 'Come ogni storia triste: con molte lacrime e un viaggio'. E Formentera parla proprio di questo: una storia d’amore finita male, un viaggio per dimenticare, un flirt su un’isola bellissima... Ma poi... Si dimentica davvero o i nostri fantasmi ci seguono anche in capo al mondo? E cos’è una canzone se non un regalo di immortalità a qualcosa, o qualcuno, che invece si vorrebbe solo dimenticare? Questo è il profondo contrasto che si muove tra le note di un brano apparentemente leggero e sognante che fa a pugni con un testo rabbioso e ambiguo".

Il videoclip di “Formentera” racconta una storia d'amore che finisce, un viaggio per dimenticare, un flirt estivo su un'isola bellissima. L'isola di Formentera, con le sue acque cristalline e le sue spiagge di sabbia bianca, diventa il set perfetto per un'estate di libertà e di divertimento, ma anche di riflessione e di introspezione.

Il flirt estivo con uno straniero diventa un modo per dimenticare, ma anche per scoprire nuove emozioni e nuove sensazioni. Tuttavia, il passato non si dimentica facilmente e i fantasmi dell'amore perduto continuano a perseguitare il protagonista, creando un contrasto tra la leggerezza del presente e la pesantezza del passato.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

AvA
Formentera
musica
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

