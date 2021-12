Myanmar: macchina dell’esercito piomba sulla folla e semina morte e terrore

Cinque persone sono state uccise e almeno 15 arrestate dopo che le forze di sicurezza del Myanmar a bordo di un'auto si sono schiantate contro una protesta anti-golpe questa mattina a Yangon, secondo quanto riportato dal portale di notizie locale Myanmar Now.Testimoni sul posto hanno riferito alle agenzie che decine di persone sono rimaste ferite. Foto e video sui social media mostrano un veicolo che si è schiantato contro i manifestanti e i corpi che giacevano sulla strada.Un'altra protesta si è svolta nel pomeriggio a Yangon, nonostante le violenze mattutine. Le proteste antimilitari continuano nonostante l'uccisione di oltre 1.300 persone dal golpe del 1° febbraio.Le proteste sparse sono spesso costituite da piccoli gruppi che esprimono opposizione al rovesciamento di un governo eletto guidato dal premio Nobel Aung San Suu Kyi e al ritorno del governo militare.Stamane, una protesta "flash mob" a Yangon, la più grande città del Myanmar, è stata speronata pochi minuti dopo l'inizio, e testimoni hanno riferito alle agenzie che la Polizia ha arrestato diverse persone."Sono stato investito e sono caduto davanti a un camion. Un soldato mi ha picchiato con il suo fucile, ma io mi sono difeso e l'ho spinto indietro. Poi mi ha subito sparato mentre scappavo a zig-zag. Per fortuna sono scappato ", ha detto per telefono un manifestante che ha chiesto di non essere identificato per motivi di sicurezza.Un'auto civile occupata da soldati ha colpito la folla alle spalle, hanno detto due testimoni e ha seguito i manifestanti sparsi, arrestandoli e picchiandoli. Alcuni sono rimasti gravemente feriti con ferite alla testa e privi di sensi, secondo i testimoni.Un portavoce della giunta al governo non ha risposto alle chiamate in cerca di commenti giunte nella giornata odierna. I militari hanno detto che i manifestanti che sono stati uccisi hanno istigato la violenza.Nelle proteste si afferma che il golpe è stato organizzato perché le elezioni dello scorso novembre vinte dal partito di Aung San Suu Kyi sono state truccate. La commissione elettorale ha respinto l'affermazione.Secondo le stime delle Nazioni Unite, le guerre con gli insorti delle minoranze etniche nelle remote regioni di frontiera del nord e dell'est si sono intensificate in modo significativo dal colpo di stato, causando lo sfollamento di decine di migliaia di civili.Aung San Suu Kyi, 76 anni, deve affrontare una dozzina di casi contro di lei, tra cui incitamento e violazione dei protocolli COVID-19.