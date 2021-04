Myanmar sull’orlo del collasso economico e sociale

Secondo un nuovo rapporto delle Nazioni Unite, quasi la metà della popolazione del Myanmar potrebbe essere costretta alla povertà entro la fine dell'anno mentre il Paese è sull'orlo del collasso economico causato dal doppio shock di un sanguinoso colpo di stato militare e della pandemia Covid-19.L'aumento dei costi alimentari, le perdite significative di reddito e salari, il crollo dei servizi di base come le banche e l'assistenza sanitaria e una rete di sicurezza sociale inadeguata probabilmente spingeranno milioni di persone già vulnerabili al di sotto della soglia di povertà di 1,10 dollari al giorno - con le donne e i bambini tra i più colpiti.L'analisi del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), pubblicata giovedì scorso, ha avvertito che se la sicurezza e la situazione economica non si stabilizzeranno presto, fino a 25 milioni di persone - il 48% della popolazione del Myanmar - potrebbero vivere in povertà entro il 2022.Quel livello di impoverimento non è stato visto in Myanmar dal 2005, quando il Paese era una Nazione isolata e comunque governata da un precedente regime militare, si recita nel testo ufficiale dell’analisi ONU.I mesi successivi hanno visto continue proteste contro il suo governo e l'ascesa di un movimento di disobbedienza civile in cui migliaia di colletti blu e bianchi tra cui medici, insegnanti, dipendenti pubblici e operai di fabbrica hanno scioperato con l'obiettivo di sconvolgere l'economia e disarcionare il generale.Le forze di sicurezza hanno represso brutalmente le proteste con repressioni mortali e sistematiche in cui polizia e soldati hanno sparato a persone morte nelle strade e arrestato arbitrariamente presunti oppositori.Secondo il gruppo di difesa Assistance Association of Political Prisoners, più di 750 persone sono state uccise dalle forze di sicurezza dal colpo di stato e più di 4.500 arrestate.