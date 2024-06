Napoli: Coca-Cola Pizza Village, record di pubblico nel primo weekend

Partenza convincente per il Pizza Village che nel primo weekend registra dati positivi di presenze. Il richiamo della pizza e l’alto livello del programma musicale del palco, con la presenza dei big della canzone italiana ed internazionale, hanno consentito alla manifestazione di censire una crescita di adesioni, rispetto allo scorso anno, del + 12%.

Neanche il caldo e gli Europei di calcio hanno fermato i pizza lovers accorsi alla Mostra d’Oltremare per vivere la XII edizione del Coca-Cola Pizza Village. Oltre 200 maestri pizzaioli hanno saputo far fronte alle migliaia di visitatori presenti attirati anche dagli show musicali di RTL 102.5, la radio ufficiale della manifestazione che, nei primi tre giorni di musica, ha visto le esibizioni del gruppo The Kolors e dei cantanti: Coma Cose, Rocco Hunt, LDA e Francesco Gabbani.

Ma se il pubblico del primo weekend è stato numeroso, gli organizzatori attendono per domani, martedì 18, un’altra importante affluenza grazie all’esibizione sul palco di Geolier e di La Rappresentante di Lista. Intanto all’interno del Pizza Village ha preso il via anche il Campionato Mondiale del Pizzaiolo - Trofeo Caputo che mercoledì sancirà i titoli iridati per le dieci categorie in palio.

Nel fitto programma dei prossimi giorni al Pizza Village anche un importante convegno, previsto mercoledì 19 alle ore 15.30 in sala Italia del Teatro Mediterraneo, con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e dei Primi cittadini di Sorrento, Massimo Coppola e di Noto (Sr), Corrado Figura, unitamente all’amministratore unico di ENIT, Ivana Jelinic, e all’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, si affronterà il tema. “Turismo: eventi e identità territoriali, sistemi di promozione turistica”. Claudio Sebillo, ceo di Oramata Grandi Eventi, società organizzatrice del Pizza Village, con il supporto di uno studio realizzato da PricewaterHouse (PwC), evidenzierà l’evoluzione del mondo pizza in termini economici del comparto e il suo contributo al marketing territoriale.