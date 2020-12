Napoli, sotto Palazzo San Giacomo sit-in "Per Capodanno non sparare, abbiamo un Sindaco da buttare"

Si è tenuto stamani sotto Palazzo San Giacomo un sit-in organizzato dalle associazioni Campo Sud, Napoli Capitale, Iniziativa Meridionale, Chiaia per Napoli, Insieme per Napoli e Comitato Portosalvo per celebrare la prossima uscita di scena politica di De Magistris quale Sindaco di Napoli.“Un brindisi virtuale, rispettando le regole Covid, per festeggiare l'uscita di scena di un pessimo Sindaco che infligge ai napoletani come ultimi disastri il fallimento del CTP e la chiusura della Galleria Vittoria. Campo Sud insieme a molte altre associazioni civiche vuole dare il benvenuto al nuovo anno ed al nuovo Sindaco che non potranno che essere migliori di quello precedente”, ha fatto sapere l’on. Marcello Taglialatela, Presidente di Campo Sud e tra gli ideatori dell'iniziativa.