Napoli: V:ertigo in Ateneo, il Liceo Manzoni di Caserta incontra il cinema al Rettorato della Vanvitelli

Il 27 marzo e il 6 maggio 2024, il Rettorato dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ospiterà 200 studenti del Liceo Manzoni di Caserta, guidato dal Dirigente Scolastico Adele Vairo, nell'ambito del progetto V:ertigo in Ateneo, proiezioni, incontri, seminari su Cinema e Follia.Il 27 marzo, i riflettori saranno puntati su Damiano e Fabio d'Innocenzo, due giovani registi che si sono imposti nel panorama del cinema italiano con opere come "La terra dell'abbastanza" e "Favolacce". In un talk, moderato dal critico cinematografico Federico Pontiggia, i due fratelli analizzeranno i personaggi iconici dei loro film, esplorando il tema della follia in tutte le sue sfaccettature.Il 6 maggio, un altro grande nome del cinema italiano incontrerà gli studenti: Mario Martone. Il regista di film come "Morte di un matematico napoletano" e "L'amore molesto" dialogherà con il pubblico su Cinema e Letteratura, svelando il rapporto tra la sua poetica cinematografica e le grandi opere letterarie che lo hanno ispirato.V:ertigo in Ateneo è un progetto promosso dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" con la direzione scientifica del Professor Antimo Cesaro, Delegato alla Cultura, e della Professoressa Marianna Pignata, Delegata alle Pari Opportunità. L'organizzazione è curata da Cineventi, con la direzione artistica di Remgio Truocchio.L'obiettivo del progetto è di incentivare la cultura del cinema come forma d'arte, strumento di crescita culturale, comunicazione e coesione sociale, anche all'interno dell'ambiente universitario.