No Green Pass, Lazio: consiglieri Barillari e Cunial occupano Regione

"Siamo entrati ieri sera, abbiamo passato qui la notte".

I consiglieri della Regione Lazio Davide Barillari e Sara Cunial, ex M5S, stanno occupando da ieri sera la Regione Lazio, in segno di protesta contro l'obbligatorietà del Green Pass, in vigore da oggi."Siamo entrati ieri sera e abbiamo passato qui la notte. Continuiamo l’occupazione. Unitevi a noi, presidio al Consiglio della Regione Lazio, Pisana, dalle 9.30. Buona resistenza a tutti!", dicono in un video postato su Facebook."Stiamo occupando da ieri sera il Consiglio regionale del Lazio siamo entrati e restiamo dentro perché stiamo difendendo il diritto al lavoro insieme a tantissime persone che oggi non potranno entrare in ufficio", ha detto Barillari."Resistere per esistere", ha detto invece la Cunial, facendo vedere un cartello con lo slogan.