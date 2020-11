Nuovo Dpcm, Matteo Salvini: "Chi è al governo è in confusione totale"

"Uno legge adesso forse domani chiudono Lombardia, Piemonte e Calabria, sembra veramente la lotteria di Capodanno. Un pezzo di Emilia Romagna, un quarto di Veneto, una porzione di Basilicata. Siamo all'improvvisazione, all'incapacità".Lo ha detto Matteo Salvini, Segretario della Lega, in merito al nuovo Dpcm, che dovrebbe essere approvato in data odierna.In merito alla richiesta di collaborazione fra maggioranza e opposizione fatta dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, ha continuato, "non possiamo navigare a vista giorno per giorno, chi è al governo è in confusione totale. La collaborazione va fatta in Parlamento"."Comunicare a sindaci e governatori nel pomeriggio chi sta a casa la mattina dopo è un concetto strano di collaborazione", ha detto ancora, inoltre nè la maggioranza, nè il governo hanno ancora reso noti ai Presidenti delle Regioni i provvedimenti che verranno intrapresi con il nuovo Decreto.Per quanto riguarda gli anziani, infine, Salvini ha proposto: "Non vogliamo obbligare o rinchiudere nessuno, però avere orari riservati per la spesa, per i trasporti agli over 70 e ai più fragili. Da una parte i divieti e le limitazioni dal nostro punto di vista ci sono le precauzioni".