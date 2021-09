Olimpia Troili (PD): “A Roma hanno vinto gli ambulanti. La decisione del TAR è una vittoria anche nostra”.

Il TAR da finalmente ragione ai commercianti ambulanti di Roma Capitale che aveva deciso il loro trasferimento forzato da Viale Giulio cesare al mercato di Piazza dell’Unità. Esulta la giovane esponente del PD romano, Olimpia Troili, candidata fra l’altro alle prossime elezioni del consiglio comunale di Roma Capitale con Gualtieri Sindaco.

“È un’importante vittoria quella al TAR ottenuta dagli ambulanti di Viale Giulio Cesare e delle zone limitrofe al mercato di Piazza dell’Unità. Lo spostamento che aveva disposto il Comune è stato sospeso. Il TAR ha concesso, infatti, la sospensiva del provvedimento della delocalizzazione delle postazioni a rotazione presenti a Via Giulio Cesare dopo la sentenza che aveva già sospeso tutti gli spostamenti delle posizioni a rotazione da Via Cola di Rienzo alla Metro Cipro.”

“In queste ultime settimane -precisa la giovane protagonista della campagna elettorale di Roma in una nota appena diffusa dalle agenzie di stampa-stiamo assistendo ai colpi di coda di una Amministrazione che si è accanita nei confronti degli ambulanti. La decisione di imporre e poi di fatto di commissariare il I Municipio per delocalizzare le postazioni delle Rotazioni site in Via Cola di Rienzo – a cui giustamente gli operatori e le Associazioni si sono opposti ottenendo la sospensione al TAR – sono atti inqualificabili perché colpiscono una categoria che ha subito pesantissime perdite durante la pandemia”.

L’occasione serve alla candidata di sferrare un ennesimo attacco alla sindaca Virginia Raggi. Per Olimpia Troili “Nel pieno di una pandemia che ha devastato l’economia italiana provocando danni in tutti i settori e, in particolare, al piccolo commercio di strada e agli esercizi di vicinato, compito della Sindaca sarebbe stato quello di accompagnare tutto il commercio di Roma a risollevarsi per superare gli effetti del calo dei flussi turistici e della crisi economica. Le priorità avrebbero dovuto essere salvare il lavoro e l’economia della città. Invece, nel pieno di una crisi mai vista dal dopoguerra, la Raggi si è preoccupata di fare una battaglia per il decoro sulla pelle degli ambulanti.”

Da qui la vicinanza e la solidarietà sua e del suo partito ai commercianti coinvolti in questa vertenza: “Ecco perché -spiega Olimpia Troili- esprimo la mia piena solidarietà agli ambulanti delle rotazioni, degli urtisti e dei 12.000 ambulanti di Roma a cui garantisco l’impegno per una immediata verifica dei piani di delocalizzazione già deliberati dall’amministrazione uscente, il diritto al rinnovo delle concessioni come stabilito dalla Legge n. 77/2020 dalle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico del novembre 2020 e dalla Regione Lazio. Inoltre, mi adopererò – conclude l’esponente PD- perché sia rispettato l’esonero per gli ambulanti dal versamento dal Canone Unico nel 2021, come stabilito dal Governo che invece a Roma si vorrebbe chiedere nonostante l’Amministrazione comunale abbia ottenuto dallo Stato oltre 35 milioni per il ristoro del mancato gettito del Canone”.

Lo slogan principale di Olimpia Troili rimane questo in questi giorni di battaglia politica su tutti i fronti: “I mercati, le fiere le attività di commercio su aree pubbliche sono un fattore propulsivo dell’economia di Roma Capitale, sono parte integrante della nostra cultura e devono essere tutelati e valorizzati.”