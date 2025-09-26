Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:38
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Onu, fischi e applausi per Netanyahu: "Vogliamo finire il lavoro a Gaza il più velocemente possibile"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Onu, fischi e applausi per Netanyahu: "Vogliamo finire il lavoro a Gaza il più velocemente possibile"

"I palestinesi non credono nella soluzione dei due stati, non vogliono uno stato vicino a Israele ma al posto di Israele".

(Prima Pagina News)
Venerdì 26 Settembre 2025
Roma - 26 set 2025 (Prima Pagina News)

"I palestinesi non credono nella soluzione dei due stati, non vogliono uno stato vicino a Israele ma al posto di Israele".

Applausi e fischi, stamani, per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, al Palazzo di Vetro a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu).

Per diverse volte, il presidente dell'Assemblea è stato costretto a richiamare la sala all'ordine, mentre alcune delegazioni sono uscite come segno di protesta.

In apertura al suo discorso, Netanyahu ha ricordato i successi ottenuti da Israele contro l'Iran, gli Houthi in Yemen, in Siria e contro i leader di Hamas nella Striscia di Gaza, poi ha illustrato la sua 'mappa del terrore dell'Iran', che lui stesso ha aggiornato.

"L'anno scorso da questo podio ho mostrato questa mappa del terrore dell'Iran che sta rapidamente sviluppando un programma nucleare e di missili balistici. Questi non solo rischiano di distruggere Israele ma mettono in pericolo gli Usa", ha detto Netanyahu, per poi chiedere "il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran" e ringraziando il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per le sue azioni contro Teheran.

"Abbiamo promesso che l'Iran non avrebbe avuto la bomba nucleare e abbiamo avuto successo. Ma dobbiamo rimanere vigili", ha proseguito. "Vogliamo finire il lavoro a Gaza il più velocemente possibile", ha detto ancora Netanyahu, ricordando che a Gaza City ci sono gli ultimi militanti del movimento fondamentalista islamico-palestinese. 

"Gli ultimi componenti di Hamas sono a Gaza City e hanno giurato di ripetere le atrocità del 7 ottobre ancora e ancora, a prescindere da quanto le loro forze siano state danneggiate". "E' per questo -ha aggiunto Netanyahu - che Israele deve finire il lavoro e farlo il più rapidamente possibile. Molti nel mondo non ricordano il 7 ottobre, ma noi ricordiamo. Israele ricorda".

Ancora, rivolgendosi ad Hamas in merito agli ostaggi ancora prigionieri, e ha lanciato un'accusa contro i palestinesi: "Non credono nella soluzione dei due stati, non vogliono uno stato vicino a Israele ma al posto di Israele". Quindi, ricordando di aver fatto installare degli schermi nella Striscia di Gaza, ha aggiunto: "Liberate gli ostaggi, e deponete le armi. Se lo farete vivrete, se non lo farete Israele vi darà la caccia".

Durante il suo intervento, Netanyahu ha indossato una giacca su cui è attaccato un qr code che rinvia al "sito web sulle atrocità" con tutta la documentazione relativa all'attacco compiuto da Hamas contro Israele il 7 ottobre del 2023. Il premier israeliano ha mostrato "una grande spilla", esortando a "prendere i cellulari e inquadrare il Qr: vedrete perché combattiamo e perché dobbiamo vincere". "Il 7 ottobre Hamas ha condotto l'attacco peggiore contro gli ebrei dall'Olocausto, hanno decapitato uomini, stuprato donne, bruciato bambini vivi, questi mostri hanno preso in ostaggio 200 persone".

Secondo quanto riporta Channel 12, l'ufficio del premier israeliano ha chiesto alle Idf di installare altoparlanti in tutta la Striscia di Gaza, cosicché i residenti della Striscia possano sentire il suo discorso all'Onu. L'emittente cita fonti dell'esercito, secondo cui quest'iniziativa potrebbe essere un rischio operativo per i combattenti, che dovranno abbandonare le linee di difesa e le zone dove sono stanziati per montare gli altoparlanti.

Ieri, invece, l'ufficio del premier aveva iniziato una campagna informativa senza precedenti nella Grande Mela, con decine di enormi cartelloni pubblicitari e camion intorno al Palazzo di Vetro e a Times Square, su cui compaiono una scritta, "Remember October 7th", e il codice Qr, la cui scansione indirizza ad un sito web, che è accessibile soltanto fuori da Israele, e documenta le atrocità compiute da Hamas il 7 ottobre 2023.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Benjamin Netanyahu
Gaza
Hamas
Israele
Onu
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.