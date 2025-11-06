Dalla tv italiana Heldin torna in tour su Msc

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Giovedì 06 Novembre 2025
Dopo 20 anni, il celebre mago torna a sbalordire il pubblico di ogni parte del mondo a bordo della nave Msc Orchestra con uno show mozzafiato.

Giovedì 06 Novembre 2025
Roma - 06 nov 2025

Dopo 20 anni, il celebre mago torna a sbalordire il pubblico di ogni parte del mondo a bordo della nave Msc Orchestra con uno show mozzafiato.

Sono passati esattamente 20 anni da quell’ultima replica dello Show “Oltre la Magia”, nel Teatro dell’opera a bordo della Nave Opera di MSC, Heldin concluse il suo show, salutando gli ospiti in Teatro con un “Arrivederci Magico”. 

 

Quell’arrivederci è arrivato con tanto entusiasmo e calorosa accoglienza anche da parte dei vertici di MSC, infatti Heldin ha ritrovato tanti amici che nel frattempo hanno avuto un’escalation di carriera. Ne sono esempi virtuosi l’hotel director Manuela Carusio, il Direttore di Crociera Jean Stephan Asperti e Valerio Stigliano responsabile della Bor Production.

 

Proprio quest’ultima importante agenzia artistica internazionale, nella persona di Steve Bor, ha voluto scritturare il nuovo Magic Show di Heldin che sta riscuotendo un notevole successo a bordo della nave MSC Orchestra presso il teatro Covent Garden. 

 

“Fu una mia decisione” -racconta Heldin-, “quella di fermarmi per un po’ di tempo con i tour sulle navi e dedicarmi alla Tv, ai parchi divertimento e ai teatri italiani, ma poi ho sentito il desiderio di ritornare a girare il mondo, stupire un pubblico internazionale e rappresentare con orgoglio l’Italia con la mia arte, la magia. 

 

Heldin noto personaggio televisivo italiano e illusionista di fama internazionale, ormai denominato dalla stampa “il mago del Papa” per aver più volte divertito e coinvolto Papa Francesco, incanta già da settimane il pubblico a bordo della MSC Orchestra con il suo show Amazing Illusion, coadiuvato da Giulia (assistente ballerina). Un susseguirsi di Grandi Illusioni e colpi di scena, per aggiudicarsi ogni fine spettacolo una meritata standing ovation dal pubblico di ogni parte del mondo. 

 

La nave Orchestra capitanata dal comandante Pietro Esposito ospita circa 3300 passeggeri e 1000 membri dell’equipaggio. Gli ospiti a bordo trascorrono una settimana di vacanza, ricca di divertimento, buona cucina e relax. La sera si accedendo a teatro si può assistere ad uno show diverso ogni giorno creato da Steve Bor e il venerdì sera a Ibiza il pubblico si lascia stupire dal nuovo Show di Heldin. 

 

“Sono contento di questo mio ritorno su MSC per far sognare un pubblico internazionale” -rivela Heldin- “e sono anche contento della notizia di pochi giorni fa, che la MSC Orchestra è la nave con il più alto punteggio di gradimento sugli Show a teatro, rispetto a tutte le 24 navi della flotta”. 

 

Solo per dare qualche numero: lo Show di Heldin dal titolo "Amazing Illusion", ha effettuato finora 52 repliche con un totale di 61.600 spettatori da ogni parte del mondo. Un orgoglio italiano amato da tutti, che con professionalità e passione regala al suo pubblico un susseguirsi di emozioni.


