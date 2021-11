Open, Renzi “Ci attaccano perché facciamo politica”

La dichiarazione di Matteo Renzi.

Renzi argomenta sulle indagini della magistratura sulla Fondazione Open. “La verità è che non c’è mai stato un finanziamento illecito alla politica da parte nostra. La verità è che ci vogliono processare perché abbiamo fatto politica”, ha detto Renzi dalla Leopolda.“Andremo in tutte le sedi a chiedere giustizia, a pretendere la ricompensa per la diffamazione e a dire che la verità è più forte delle bugie. Ma lo faremo col sorriso”, ha concluso Renzi che ha annunciato anche che parteciperà “a tutte le udienze del processo”.