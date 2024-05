Osservatorio Ponte sullo Stretto invita ad una visione sostenibile del progetto - ALLEGATO

Ieri a Messina si è svolto un incontro di grande portata presso il Royal Palace Hotel, dedicato al dibattito sul progetto del Ponte sullo Stretto. L'evento, organizzato da UGL, ha visto la partecipazione di illustri personalità istituzionali, tra cui il Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini, il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani. l'Assessore alle Politiche Sociali e ai Trasporti della Regione Calabria Emma Staine, il Segretario Generale Ugl Francesco Paolo Capone e il Rettore dell'Università eCampus e presidente onorario dell’Osservatorio per il ponte sullo stretto, Enzo Siviero,. Ospite d’onore il Ministro Salvini, intervenuto in video, il quale ha posto l'attenzione sull'importanza del professor Enzo Siviero, rinomato ingegnere specializzato in ponti, nonché Presidente onorario dell'Osservatorio Ponte sullo Stretto. Siviero, figura di spicco nel panorama internazionale, ha contribuito ad attirare l'attenzione della comunità internazionale degli esperti in materia. Durante l'incontro, l'Osservatorio ha approfondito i vantaggi, le prospettive e le criticità del progetto del Ponte sullo Stretto, offrendo spunti di riflessione e dibattito di interesse nazionale e internazionale. L'Osservatorio Ponte sullo Stretto si conferma come un polo di ricerca e analisi di rilievo, impegnato nel promuovere lo sviluppo e il benessere delle regioni coinvolte nel progetto, nonché nel favorire una visione equilibrata e informativa sui temi infrastrutturali. L'Osservatorio per il Ponte sullo Stretto è stato istituito con l'obiettivo di promuovere, monitorare e supportare lo sviluppo del progetto del ponte attraverso un approccio scientifico e interdisciplinare. La missione dell’Osservatorio è quella di garantire che il progetto del Ponte sullo Stretto sia realizzato in maniera sostenibile e con il massimo beneficio per le comunità locali e l'intero bacino del Mediterraneo, impegnandosi a operare in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.