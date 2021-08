Ostia, Picca (Lega): "Raggi accolga appello Anab per bagnini in spiaggia anche dopo agosto"

La dichiarazione dell' esponente del Carroccio.

“Proprio alla luce dei drammatici episodi accaduti non solo a Ostia ma anche in altre zone del litorale laziale, abbiamo chiesto alle amministrazioni, che certamente già si occupano di garantire sicurezza sulle spiagge, di intensificare i controlli e potenziare il personale di salvataggio e gli strumenti di cardio-protezione come i defibrillatori".Così Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio."Auspichiamo che la sindaca Raggi accolga l’appello dell’Associazione nazionale assistenti bagnini sezione Lazio di estendere fino a settembre il servizio pubblico essenziale di salvamento sulle spiagge libere anche nei giorni feriali, nello specifico del Municipio X. Sarebbe una scelta di buon senso”.