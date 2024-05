Parabiago (Mi): camion si scontra con furgone, morto un 30enne

Tragico incidente questa mattina, in Viale Lombardia a Parabiago, nel Milanese, dove un 30enne è morto verso le 11:16, dopo che un camion si è scontrato frontalmente con il furgone che stava guidando, per poi impattare anche contro un'auto.

Sul posto si è recato il personale dell'Areu, che ha decretato la morte del 30enne.

Nell'incidente è rimasto ferito il passeggero del furgone, ricoverato in codice rosso all'Ospedale Niguarda di Milano, con un trauma cranico e uno addominale. Il conducente del camion, invece, è stato ricoverato in codice giallo all'Ospedale di Varese per un trauma al bacino e uno ad una gamba, mentre il conducente che era alla guida dell'auto è rimasto illeso.

Sul luogo dell'accaduto si sono recati anche la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.