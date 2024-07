Parigi 2024, tennis: Jasmine Paolini fuori al terzo turno, avanti Schmiedlova

Delusione per l'Italia nel tennis femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024: Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno. Sul campo del Roland Garros, la tennista toscana è stata sconfitta dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova nel giro di tre set, terminati per 5-7, 6-3, 5-7.

Nel judo maschile, invece, si aprono le porte della finalina per Antonio Esposito, che è stato sconfitto dal campione olimpico giapponese Takanori Nagase durante la semifinale della categoria 81 kg. Per conquistare il bronzo, il judoka napoletano dovrà vedersela contro Somon Makhmadbekov (Tagikistan).

Sempre nel judo, è fuori al primo turno Savita Russo: l'azzurra, in gara nella categoria 63 kg, è stata battuta per waza ari ai sedicesimi dalla polacca Angelika Szymanska.

Intanto, a Chateauroux ha preso il via la prova dei Trap femminili. Al momento, la classifica vede al comando le spagnole Mar Moline-Magrina, che ha messo a segno un super risultato, centrando tutti i 75 piattelli, e Fatima Galvez con 74/75. Seguono a 73 punti l'azzurra Silvana Stanco e la kazaka Mariya Dmitryienko, mentre a quota 72 piattelli ci sono la campionessa di Londra 2012 Jessica Rossi e la portoghese Maria Ines Coelho de Barros.

Dunque, le due italiane sono pienamente in lizza per la conquista della qualificazione, con gli ultimi 50 lanci, e della finale (in cui gareggeranno le sei tiratrici migliori), entrambe in programma domani.

Per quanto riguarda il Trap maschile, l'oro va all'inglese Nathan Hales, l'argento al cinese Ying Qi e il bronzo al guatemalteco Jean Pierre Cardenas. L'Italia non ha partecipato alla finale, data l'eliminazione di Pellielo e De Filippis.