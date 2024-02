Pavullo (Mo): ex Carabiniere si barrica in casa e tiene moglie in ostaggio

Un ex Carabiniere si è barricato in casa a Pavullo, nel Modenese, tenendo la moglie come ostaggio. Non si conoscono i motivi del gesto.Sul posto si sono recati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Attualmente sono ancora in corso le mediazioni per cercare di convincere l'uomo, pensionato, ad abbandonare i suoi propositi e rilasciare la moglie.Le Forze dell'Ordine hanno bloccato Via Liguria, dove si trova l'appartamento della coppia.Non è la prima volta che l'uomo compie un gesto simile: il 26 dicembre del 2022, l'uomo si era chiuso in casa, arrendendosi soltanto dopo molte ore. La moglie è nota in paese perchè gestisce un negozio di parrucchiera, insieme con sua sorella.