Pelé, Felipe Anderson: 'Avere O Rei come riferimento nel calcio mondiale è stato un onore'

Il calcio mondiale è stato sconvolto dalla morte di Pelè. Tutti, tecnici e calciatori, hanno espresso il proprio lutto per O Rei. Tra questi, anche l'attaccante della Lazio Felipe Anderson, che oggi, a Lazio Style Radio, lo ha ricordato con profonda emozione."Noi brasiliani siamo innamorati del pallone, del 'futebol', e io sono cresciuto con il mito di Pelè. Sognavo di indossare la maglia numero 10 del Santos e ci sono riuscito, avere O Rei come riferimento nel calcio mondiale è stato un onore", ha detto.Negli anni in cui faceva parte del vivaio del club 'della spiaggia', definizione usata ieri dal Santos, Anderson è stato diretto da molti allenatori ex compagni del Rei, "e a me e ai miei compagni faceva piacere farci raccontare di lui da chi lo aveva conosciuto e ci aveva giocato insieme"."Indossare la 10 del Santos era una grande motivazione, e io ero certo che Pelé, che ogni tanto veniva a vederci, stesse guardando chi indossava la sua maglia: all'epoca avevo solo 17 anni. Non sono mai riuscito a parlare con lui perché l'emozione era troppo forte", ha evidenziato.Per Anderson, Pelè fu tra i primi a capire che è necessario far scorrere la palla e scattare soltanto con un movimento del corpo, "è qualcosa che fa la differenza nel calcio". "Dal calciatore con la maglia numero 10 ti aspetti sempre il colpo inatteso, la giocata geniale, non è un caso che il nostro dieci oggi è Luis Alberto e lo chiamiamo Mago"."Quest'anno sono stato sempre molto concentrato, ho acquisito maggiore consapevolezza, riesco a restare di più in partita e questo mi aiuta anche nel colpo più estroso. Continueremo a lottare per la Lazio, vogliamo portarla più in alto possibile e potremo farlo anche contando sul supporto dei tifosi", ha concluso.