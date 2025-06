Pesaro, Gabicce e Gradara presentano per la prima volta insieme il calendario di eventi e mostre 2025

Pesaro, Gabicce e Gradara per la prima volta unite nel cartellone culturale di eventi e mostre 2025 che, con oltre 50 proposte, promuovono un ricco calendario da giugno a dicembre.

"L’obiettivo è valorizzarci a vicenda grazie al legame della Riviera del San Bartolo. Un territorio tutto da scoprire con un’offerta trasversale grazie ai suoi borghi storici, agli importanti contenitori culturali e ai meravigliosi scorci sul mare". Queste le parole del sindaco di Pesaro Andrea Biancani, la sindaca di Gabicce Mare Marila Girolomoni e il sindaco di Gradara Filippo Gasperi durante la presentazione del manifesto di promozione turistica.

Tra gli appuntamenti che spiccano a Pesaro c’è il ritorno di Popsophia, il festival contemporaneo dove la riflessione filosofica incontra i fenomeni pop della cultura di massa e si afferma dal 24 al 26 luglio. Poi, la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, dal 14 al 21 giugno, dislocata tra piazza del Popolo e diverse sedi della città; il Miralteatro Festival, dal 28 luglio al 9 agosto, che vedrà ospiti Neri Marcorè, Ascanio Celestini, Amedeo Minghi, Fabio Concato, Elio Germano e Teho Teardo.

"Oggi formalizziamo la grande voglia di lavorare insieme che, quest’anno, ci ha portato a realizzare due manifesti (uno degli eventi e uno delle mostre) e un pieghevole unitario per le iniziative più belle in calendario da giugno a dicembre 2025 - ha detto il sindaco Biancani, rilanciando le iniziative -. Per questa stagione abbiamo cercato di anticipare al massimo la promozione e divulgazione degli eventi, già presentati a Pesaro a metà marzo, e delle mostre diffuse nel territorio".

Non mancherà ad agosto il Palio di Pesaro (1-3 agosto) che saprà coinvolgere tutti i quartieri della città in una tre giorni di divertimento per giovani e famiglie; dal 5 al 21 settembre proseguiamo con Hangartfest, il festival Internazionale di danza contemporanea; la Fiera di San Nicola (dal 10 al 23 settembre) e la Benelli Week (dal 15 al 21 settembre), nella Terra dei Piloti e Motori.

Poi il sindaco Biancani precisa: "Noi comuni – Pesaro, Gabicce e Gradara - abbiamo fatto un lavoro incredibile per l’unione di questa calendaristica ma, voglio precisare, questa è una mission che dovrebbe essere a capo della Regione Marche, per la divulgazione della promozione del territorio con figure qualificate che svolgono professionalmente questo lavoro".

Ottobre, invece, sarà all’insegna della tecnologia, filosofia e arte con il festival Iidea, l’evento internazionale dedicato all’impatto sociale dei videogiochi che guarda ad una platea giovanile, previsto per il 10 e 11; KUM! Festival, di Massimo Recalcati, dal 17 al 19 ottobre con un’anteprima in piazza del Popolo il 13 giugno e il GAD, Festival nazionale d’Arte Drammatica che giunge alla sua LXXVIII edizione e sarà in diverse sedi della città dal 13 al 26 ottobre. Menzione d’onore per il Rossini Opera Festival che, con la XLVI edizione, rimane uno degli appuntamenti culturali e internazionali più importanti del territorio e che, dal 10 al 22 agosto, sarà in diverse sedi dislocate in città.

Nell’ambito del ROF, quest’anno si consolida l’appuntamento ‘Salons Rossini’ che anticipa i giorni del festival e si trasferisce nei borghi storici del territorio - ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla Cultura nonché presidente del ROF, Daniele Vimini -. È una rassegna di concerti che si ispira alle serate musicali che Rossini organizzava a Parigi nell’ultima parte della sua vita e che vede sul palco i cantanti allievi dell’Accademia Rossiniana 2025, in collaborazione con la Fondazione Rossini. A proposito di Riviera del San Bartolo, martedì 29 luglio 'Salons Rossini' farà tappa a Gradara, un’occasione preziosa per divulgare Rossini anche qui".

Gabicce Mare, tra divertimento e cultura, è pronta a partire già dal 13 e 14 giugno con “A piedi nudi sulla terra” al Mississippi, una rappresentazione immersiva con Elio Germano, tratta dal testo omonimo di Falco Terzani.

Spazio poi alla disco music con il primo e unico festival italiano e internazionale dedicato alla musica dance anni ‘70 e ‘80: Disco Diva torna con la XI edizione dal 27 al 29 giugno. Cultura, musica e artisti internazionali avranno spazio dal 5 all’8 settembre con il Festival Modcast goes Rives Beat, l’evento ispirato allo stile vintage “mod” e il Concerto all’alba di Terre Sonore con Daniela Savoldi, il 22 agosto.

"La promozione congiunta dei principali eventi della Riviera del San Bartolo è un chiaro segnale di valorizzazione di un intero territorio - sottolinea la sindaca Marila Girolomoni - Gabicce Mare ha fortemente creduto nella nascita della Riviera del San Bartolo, unitamente a Pesaro e Gradara, per valorizzare un territorio unico tra mare, cultura, musei, enogastronomia. La promozione degli eventi è un ulteriore passo in avanti per potenziare l'offerta turistica sia nei confronti dei visitatori che scelgono le nostre città per le loro vacanze che per i cittadini che le vivono quotidianamente".

Si respira cultura e bellezza anche in ogni angolo del borgo di Gradara che l’8 luglio, nell’anfiteatro del Giardino degli Ulivi, ospiterà il concerto lirico Musica nelle Marche con canzoni ed ensemble dei più celebri compositori italiani, interpretate dagli studenti americani del Centro di Lingua e Cultura italiana per stranieri “Lingua ideale di Urbino”; dal 21 al 24 luglio, nel suggestivo Cortile d’Onore della Rocca di Gradara, si svolgerà Young Music Talents Week: quattro serate di musica ed emozioni con i giovani talenti del Conservatorio Rossini di Pesaro per “Armonie della sera” - la prestigiosa rassegna di concerti nei luoghi più incantevoli d’Italia - giunta alla XXI edizione.

Il 25 e 26 luglio sarà la volta del Gradara Wine Passion che coniuga l’amore per il vino prodotto con cura artigianale e la gioia di stare insieme. Non mancherà il celebre appuntamento per grandi e piccini con Magic Castle Gradara, dal 3 al 6 agosto, e Terre Sonore: Hayalet con Flacia Massimo e Caterina Palazzi il 31 agosto.

"Viviamo in un territorio meraviglioso che ha bisogno di confini amministrativi. - ha precisato il sindaco di Gradara, Filippo Gasperi - non solo per i turisti questi confini non esistono ma anche per noi che lo viviamo tutti i giorni. Camminare in riva al mare a Gabicce, godersi un romantico tramonto a Gabicce Monte o sul tetto del mondo, passeggiare tra le strette vie del castello di Gradara o ascoltare buona musica al teatro Rossini, sono momenti di una bellezza unica che viviamo quasi quotidianamente, senza neanche accorgerci di passare da un Comune all’altro. Questo patrimonio inestimabile di storia, arte e cultura ci appartiene ed è nostro dovere valorizzarlo insieme perché frutto di una storia e di una memoria condivisa".

Il 10 agosto rimane fisso l’appuntamento con Candele sotto le stelle che riempirà di fiammelle tutta la costa, da Pesaro a Gabicce, e illuminerà il borgo medievale di Gradara durante la notte di San Lorenzo.

Non solo eventi ma anche arte e mostre uniscono i tre comuni sotto un unico cartellone. Ai Musei Civici di Pesaro – Palazzo Mosca da luglio a ottobre andrà in mostra “Nino Caffè. Tra naturalismo e satira” e, da dicembre 2025 ad aprile 2026 al via alla mostra “Ferruccio Mengaroni. Genio della ceramica”.

Sempre a Pesaro, al Centro Arti Visive Pescheria, è già visitabile la mostra “Verso il Museo Giuliano Vangi. Il maestro della forma” (nel loggiato); dal 24 al 27 luglio Popshopia nella Chiesa del Suffragio che, da agosto a settembre, ospiterà anche “Luigi Carboni. Silenzi e assalti”. Sempre nella Chiesa del Suffragio, da ottobre a novembre, sarà visitabile “Michele A. Sereni. L’opera in sé”e, da novembre 2025 a gennaio 2026 “Surprize VII”.

Al Mississippi di Gabicce, fino al 12 giugno, è visitabile la mostra “Pasolini e il calcio”; dal 1° al 26 luglio sarà la volta di “Arcana - Il leone del nuovo orizzonte di Andrea da Montefeltro”; dal 1° al 15 agosto “In mezzo alle mie radici. Sculture lignee di Roberto Mezzorecchia” e, infine, “Artemisia - Espressioni d’Arte a cura di Fatima Tomaeva”, dal 16 al 31 agosto.

Al Marv di Gradara dal 7 giugno al 6 luglio ci sarà la V edizione di Gradara Contemporanea (Villa Conventino e Rocca Demaniale), la Mostra diffusa d'arte contemporanea che si propone di valorizzare un gioiello del territorio, il Castello di Gradara, e di sostenere e promuovere l’arte contemporanea attraverso il dialogo tra antico e moderno, tradizione locale e artisti emergenti.

Dal 7 giugno al 9 settembre, al museo Marv e alla Rocca Demaniale, “Keita Miyazaki: Post-Apocalyptic Bloom” e dal 12 luglio al 12 ottobre “Luigi Ghirri. Blu infinito. In viaggio con Gianni Celati e Giacomo Leopardi”.