Pil, Bankitalia: per il 2021 previsto rialzo del 5,1%

Il Pil aumenterà del 4,4% nel 2022 e del 2,3% nel 2023.

Per il 2021, il Pil italiano vedrà un rialzo del 5,1%, in aumento rispetto alle previsioni di giugno che lo davano al +4,9% o al +5% e rispetto alla stima data due settimane fa dal Governatore Vincenzo Visco.E' quanto emerge dal bollettino economico diramato da Bankitalia, secondo cui, nei prossimi due anni, il Pil aumenterà del 4,4% nel 2022 e del 2,3% nel 2023."Tali proiezioni dipendono dalle ipotesi che si consolidi il miglioramento sanitario nazionale e globale, che prosegua il deciso sostegno della politica di bilancio" e, spiega Bankitalia, da condizioni finanziarie e monetarie positive.Per l'economia italiana è prevista un'accelerazione "in misura significativa a partire dal terzo trimestre" e si dovrebbe tornare ai livelli "pre-pandemia" durante la "seconda metà del 2022".