Pordenone: coppia di influencer scomparsa in montagna. La famiglia: "Chiunque li abbia visti può fare la differenza"

Una coppia di influencer trentenni di Modugno (Ba), Michele D'Alessio e Rossella Del Console, sposati dal 2021 e noti su Instagram con il nome "Vangolden" sono scomparsi sulle montagne tra Pordenone e Belluno.

"Appello urgente. Stiamo cercando Michele D'Alessio e Rossella Del Console, due influencer trentenni di Modugno (Bari), che viaggiano a bordo di un van 'camperizzato' ACM anni '80, bianco e giallo, in compagnia del loro Golden Retriever. Ultima posizione nota zona nord Italia, vicino Claut. Chiunque li abbia visti o abbia informazioni utili, anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza". E' l'appello che da qualche ora sta girando sui social media, specialmente nei gruppi di appassionati di montagna in Friuli Venezia Giulia, dove si trova la località di Claut, in provincia di Pordenone.

La coppia era partita per un giro del mondo in camper insieme al loro cane, Mia, di quattro anni. Stavano raccontando il loro viaggio sui social, ma non si hanno più notizie di loro dalle 12 circa di lunedì. Nel loro ultimo post, i ragazzi avevano scritto: "La ruota del camion fuma".

"I loro cellulari risultano irraggiungibili, - ha spiegato il fratello di Michele D'Alessio, Davide. che ha denunciato la scomparsa dei due influencer al Comando dei Carabinieri di Trieste, dove risiede-. Abbiamo avuto le ultime notizie presso un gommista di Sedico. Una segnalazione successiva li posiziona sulla strada che dal Nevegàl scende a Ponte nelle Alpi". "Ci insospettisce che da giorni non postino nulla", ha sottolineato.