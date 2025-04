Portavoce Commissione Europea: "von der Leyen e Meloni in contatto sulla missione della premier negli Usa"

La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e la premier Giorgia Meloni hanno avuto “contatti regolari” in merito alla missione della leader di FdI negli Usa, in programma giovedì prossimo. Lo ha riferito la portavoce della Commissione Europea, Arianna Podestà, nel corso del briefing odierno con la stampa a Bruxelles.

Von der Leyen “è in costante contatto con tutti i leader. Sono state in contatto anche in relazione alla missione” del 17 aprile “e lo saranno nuovamente prima della missione programmata”, ha proseguito.

“Come la stessa presidente ha dichiarato in alcune interviste, qualsiasi iniziativa in relazione agli Stati Uniti è ben accolta. Naturalmente, possiamo tutti ricordare che la competenza per negoziare accordi commerciali spetta all’Ue. Questo è sancito nei nostri trattati, quindi si tratta ovviamente di una competenza esclusiva. Tuttavia, ogni iniziativa di contatto è benvenuta e viene strettamente coordinata”, ha concluso Podestà.

A Washington, Meloni "affronterà il dossier commerciale oltre ai temi della Nato e dell’Indo-Pacifico. Dovrà lavorare per convincere Trump a continuare la trattativa con l’Europa", ha dichiarato il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al programma di Rai3 "Restart".

Questa missione, ha proseguito Tajani, è “un riconoscimento anche del ruolo dell’Italia da parte americana, ma noi siamo convinti che l’Europa debba lavorare unita (…) L’Italia non si sostituisce all’Europa ma può dare un contributo”. In più, ha detto ancora il Ministro, “ci sarà l’aumento delle spese dell’Italia e dell’Europa per la Nato. Noi arriveremo all’obiettivo del due per cento”.

Secondo il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, Meloni dovrà seguire la linea “del buonsenso, che il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultrà di Parigi o di Bruxelles che parlano di bazooka, di contro dazi, di guerre commerciali”.

“L’Italia ha una posizione di dialogo e di confronto fra l’Europa e gli Stati Uniti”, per cui “non si può aprire la guerra commerciale dei dazi a livello mondiale, quindi per ridurre l’impatto sulle nostre imprese noi abbiamo prodotti di eccellenza. L’Italia non compete sulla quantità ma sulla qualità e quindi che il governo italiano sia protagonista di dialogo e di mediazione mentre Macron e altri parlano in maniera sciagurata di contro dazi, di guerre commerciali, di bazooka da tenere sul tavolo per trattare, mi rende orgoglioso.

Sarà una missione delicata, non c’è niente di semplice, ma fortunatamente abbiamo buoni rapporti con tutti”, ha evidenziato Salvini, a margine dell'evento della Lega “Il Nucleare sostenibile: l’Italia riparte”, alla sede della Regione Lombardia, a Milano.