Premio Nobel: l'Università di Urbino applaude Giorgio Parisi

Ricevette la laurea ad honorem da Uniurb nel 2005.

Giorgio Parisi, vincitore del premio Nobel per la Fisica a motivo dei suoi studi pionieristici sui sistemi complessi, ricevette il 3 maggio 2005, dalle mani del Magnifico Rettore Giovanni Bogliolo, la laurea ad honorem in Filosofia all’Ateneo di Urbino per poi prodursi in una lectio magistralis sul tema “Leggi fondamentali, leggi fenomenologiche”.L’idea fu di Gino Tarozzi e Vincenzo Fano, studiosi di filosofia della fisica con l’aiuto del loro collaboratore Gennaro Auletta, autore assieme a Giorgio Parisi e Mauro Fortunato di “Quantum Mechanics” uno splendido manuale di meccanica quantistica pubblicato con la Cambridge University Press."Nella motivazione per il premio Nobel si citano gli studi sui sistemi complessi", fa notare il professor Fano, "un tema espressamente richiamato nella motivazione filosofica urbinate, che già 16 anni fa insisteva sull’importanza filosofica di quegli studi. Perché a Urbino la scienza e la filosofia non si contrappongono, ma vanno a braccetto".