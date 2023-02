Processo Ruby Ter: i giudici assolvono Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione, "il fatto non sussiste"

L'ex premier Silvio Berlusconi è stato assolto dai giudici dall'accusa di corruzione nell'ambito del Processo Ruby Ter, per il quale la Procura di Milano aveva chiesto una condanna pari a 6 anni di carcere, perchè avrebbe comprato le testimonianze di 22 ragazze che avevano preso parte alle sue feste ad Arcore. Tra queste c'è anche Kharima El Mahroug, cioè Ruby.Stando a quanto sostenuto dai pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio, le ragazze, note anche come "Olgettine", dichiararono il falso nel corso dell'interrogatorio al primo processo e negarono di aver visto scene di sesso a Villa San Martino.“Si tratta di un’assoluzione con la formula più ampia e più piena possibile. Non posso che essere enormemente soddisfatto, tre su tre”, ha detto l'avvocato del Presidente di Forza Italia, Federico Cecconi, riferendosi anche alle assoluzioni presso i Tribunali di Siena e Roma, in seguito alla lettura della sentenza, avvenuta all'interno dell'aula bunker di Milano, di fronte al Carcere di San Vittore.In una nota, il Presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ha spiegato che le ragazze, ascoltate nei due processi, “non potevano legittimamente rivestire l’ufficio pubblico di testimone”, dato che dovevano essere messe sotto indagine all'epoca e sentite come testimoni, con l'assistenza di avvocati. Quindi, non essendoci la falsa testimonianza, viene a mancare anche l'accusa in atti giudiziari, perchè non c'è “l’ipotizzato corruttore, nel caso di specie Berlusconi”.“L'assoluzione di Berlusconi è un’ottima notizia che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica e istituzionale italiana”, ha dichiarato la premier, Giorgia Meloni. “Rivolgo al presidente Berlusconi a nome mio e del governo un saluto affettuoso”, ha continuato.Anche il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, è soddisfatto: “Felice per l’assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche”, ha dichiarato.