Psicologi Lazio, Bruognolo (Lega): Regione faccia chiarezza sulla mancata assunzione degli idonei

“Gli idonei dell’ultimo concorso per psicologi della Regione Lazio attendono invano uno scorrimento della graduatoria. Si tratta di una vera e propria beffa considerando il fatto che, soprattutto negli ultimi mesi, abbiamo assistito peraltro a nomine e stabilizzazioni con criteri quantomeno discutibili.I numeri sulla salute mentale e sul ricorso ai servizi di supporto sono implacabili anche nel Lazio e richiedono la presenza di professionisti capaci e motivati. A nulla serve inaugurare scatole e consultori vuoti se non si mette a disposizione della cittadinanza il personale specializzato.La Regione Lazio faccia chiarezza sulla situazione e dia risposte chiare non solo ai professionisti idonei al concorso ma anche a tutti i soggetti fragili a cui questi servizi sono dedicati”.Così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud.