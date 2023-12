Puglia, Hpv, Lopalco (Pd): “Approvata in Commissione Sanità nostra pdl per aumentare copertura vaccinale tramite offerta attiva”

"Far sì che la Regione Puglia riconosca la vaccinazione contro l’HPV come parte centrale del programma di prevenzione del tumore al collo dell’utero e di altre forme di tumore anche maschili, rispondendo a quelli che sono i dettami internazionali che l’OMS ha lanciato a livello globale.Non solo. Sancire il principio del diritto acquisito ad una vaccinazione che, partita nel 2006 e rivolta alle allora dodicenni, deve vedere la Puglia fare uno scatto in avanti in termini di copertura per contribuire a innalzare la media nazionale e ridurre negli anni il numero di persone da sottoporre a screening.Sono questi i due principi alla base della nostra proposta di legge e non posso che essere felice per l’unanimità con la quale oggi, in III Commissione consiliare, la mia iniziativa è stata approvata.È il segno che quando si parla di sanità bisogna avere il coraggio di abbattere gli steccati politici e mettere al primo posto la sicurezza e l’interesse dei cittadini.La vaccinazione anti HPV è tra quelle che più hanno sofferto gli effetti della pandemia, ma che ancora fatica a raggiungere l’obiettivo del 95% entro i 14 anni previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione 2023-2025. Come Regione possiamo e dobbiamo fare di più.Ringrazio i colleghi Commissari e l’Assessore Palese per aver espresso parere favorevole. L’augurio è che la proposta di legge arrivi presto in Aula per poter diventare quanto prima legge regionale".Così Pier Luigi Lopalco, Consigliere regionale Pd Puglia.