Puglia: risorse e innovazione, a Galatone il punto sulla delicatezza del momento politico

Fare impresa nel Salento, nel Mezzogiorno. Sapere su quali risorse si può contare, per raccogliere le nuove sfide che l’innovazione pone allo spirito imprenditoriale. Le difficoltà, a volte le complicazioni che vengono dalla macchina burocratica. E su altri versanti, come procedono il percorso della formazione, delle competenze, il raccordo tra l’Università e il mondo produttivo. Le opportunità che possono venire, anche per i giovani e le donne che vogliano fare impresa, dal piano nazionale di rilancio e resilienza (Pnrr). Aziende che aprono, aziende che chiudono, mentre l’orizzonte nazionale e internazionale si complica per la crisi energetica e il rialzo dei prezzi delle materie prime.

Su questo complesso di problemi, tra loro interconnessi, si terrà giovedì 21 luglio, alle 19, nel Giardino del Palazzo marchesale di Galatone, un convegno organizzato dal ‘’Centro studi Galatana’’ e dal Dipartimento Studi Umanistici dell’Università del Salento, con la partecipazione di amministratori, rappresentanti di organizzazioni economiche, imprenditoriali, sindacali, società di formazione e consulenza.

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, e l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Galatone, Valentino Moretto, faranno il punto sulle iniziative che a livello regionale e comunale sono in cantiere per favorire lo sviluppo delle imprese.

In rappresentanza della Camera di Commercio Floriana Dell’Orco offrirà dati di prima mano sul mondo delle imprese, dell’imprenditoria giovanile e femminile, le startup, le loro difficoltà, le linee di tendenza. Per la Confartigianato interverranno il segretario generale di Confartigianato imprese Emanuela Aprile e Antonio Bentivenga che guida il settore giovani di quell’organizzazione. Sui problemi della formazione, della consulenza si intratterrà Vanessa Coppola, presidente di The Qube Consulting.

Sui progetti dei giovani imprenditori interverrà Alessio Nisi, presidente del Gruppo giovani di Confindustria Puglia.

L’impresa richiama strettamente il tema del lavoro e dell’occupazione: sarà tra gli argomenti dell’intervento del segretario della Cgil di Lecce Valentina Fragassi.

Mario Nanni, giornalista parlamentare, riferirà tra l’altro su come i temi dell’economia, del Pnrr, vengono trattati dall’informazione.

Introduce e modera il convegno Lucia Varra, docente di Organizzazione aziendale e Gestione del personale dell’Università di Firenze

In apertura, porteranno i saluti al convegno il sindaco di Galatone Flavio Filoni, la professoressa Sondra Dall’Oco, di Unisalento, presidente del Centro Studi Galatana, e il professor Marcello Aprile, vicedirettore del Dipartimento Studi umanistici dell’Ateneo salentino.