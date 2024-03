Ravenna: sparite una 12enne e una 13enne, ricerche in corso

Due ragazzine, Michelle Carlucci e Sofia Rivera, rispettivamente di 12 e 13 anni, sono scomparse ieri da Alfonsine, nel Ravennate.Sui social è subito partito il tam tam, perché chi abbia qualsiasi notizia sulle due ragazzine la comunichi immediatamente alle famiglie. Per le ricerche si sono attivati i Carabinieri. Le due ragazze erano state accompagnate a scuola, ma non ci sono mai entrate.In base a quanto fanno sapere i familiari e i conoscenti, le due ragazzine si sarebbero dirette verso Napoli per incontrare un'amica conosciuta sul web. Le ricerche, dunque, non si concentrano soltanto sul Ravennate, ma anche sul capoluogo campano e sul resto della Campania e dell'Italia. In effetti, il telefono di una delle due ragazzine avrebbe agganciato una cella telefonica a Napoli, ma attualmente le ricerche non hanno dato risvolti positivi.Per trovare le ragazzine sono state allertate tutte le Prefetture.