Reaches Billions: il social networking mondiale aperto a tutti, già con 250mila visualizzazioni

In #Sicilia vive un determinato progettista di talento nel settore tecnologico. Infatti, il 7 febbraio 2021 Salvatore Lipomi, famoso per i suoi progetti, che stanno riscuotendo un buon successo, ha portato in stampa un progetto di #social networking di investimenti reali.#Reaches Billions, nuovo social networking sarà aperto a tutto il mondo, l'iscrizione è gratuita. Significa creare, #sviluppare contatti e relazioni e si basa su un legame di reciprocità in cui si dà e si riceve, si tratti di tempo, competenza o di informazioni. Chiunque può crearsi una rete e svilupparla a più livelli, moltiplicandoli e consolidandoli nel tempo.Serve a farsi conoscere, per aprire un'attività in qualsiasi #settore, a partire dal commerciale ad agricolo. Per chi vuole fare società in gruppi e vuole aprire Bed Breakfast tutti gli investimenti reali. Si può aprire una attività con 20.000 euro, in gruppi di 4/5 persone si abbattono i costi, si può spendere 2/3 mila euro."Con il declino mondiale del Covid-19 e le guerre, questa sarà una rete sociale di successo per la ripartenza dell'economia - dice Li Pomi, #ideatore e #fondatore del progetto -. E oltre a quello serve a conoscersi e a metteresi in contatto, rappresentanti di vendita con i titolari di attività commerciali e agricoli. I giovani che vogliono aprire una attività e non hanno soldi abbastanza possono trovare conoscenze per aprire una attività visto il declino delle banche che al giorno d'oggi non offrono molto credito. E per gli utenti che non vogliono investire possono fare conoscenza per trovare lavoro", conclude Li Pomi.Per leggere altri utili consigli sul networking come opportunità professionale e apprendere le tecniche di #networking più efficaci e ricorsa, se si cerca di un supporto concreto per dare slancio alla propria carriera, è possibile continuare a seguire il sito www.reachesbillions.com.Li Pomi manda un caro saluto speciale a tutti i suoi #followers palermitani che lo seguono con meticolosità, che ha già ottenuto oltre 250.000 visualizzazioni. Nel 2003 il mito del digitale era #Facebook, ma ora in Sicilia c'è un'altra star di successo.