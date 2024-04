Regionali Basilicata: secondo giorno di votazioni, urne restano aperte fino alle 15

Secondo giorno di votazioni, oggi, in Basilicata, per il rinnovo del Consiglio Regionale. Le urne si sono riaperte questa mattina alle 7 e chiuderanno alle ore 15, quindi ci sarà lo spoglio delle schede.

A candidarsi come Presidente della Regione sono Vito Bardi per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra (che si presenta insieme al M5S), ed Eustachio Follia per Volt.

Alle 23 di ieri è stata registrata un'affluenza pari al 37,74%, in netto ribasso rispetto al 53,52% di cinque anni fa, ma all'epoca si votò solo domenica. A livello provinciale, nel Potentino ha votato il 36,31% degli aventi diritto. Più alta l'affluenza nel Materano, dove ha votato 40,98%.