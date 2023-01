Regionali, Lega: "Spin Time modello di illegalità"

“Ecco il modello di Regione Lazio di Alessio D’Amato e della sinistra: proporre come modello di soluzione dell’emergenza abitativa le occupazioni abusive. Nella lista Verdi e Sinistra che sostiene il candidato governatore del Pd è candidata Maurita Virtù, attivista di Spi Time Labs, centro sociale che da dieci anni occupa un palazzo in via Santa Croce in Gerusalemme.Secondo Claudio Marotta, candidato anche lui nella lista Verdi e Sinistra Spin Time rappresenta un modello e Maurita Virtù andrebbe insignita addirittura di una medaglia.Secondo noi una medaglia dovrebbe essere data alle centinaia di famiglie che da anni aspettano invano un alloggio popolare e non riescono a ottenerlo perché la sinistra tollera illegalità e soprusi spacciandoli per modello di accoglienza.Quando Francesco Rocca e la Lega governeranno la Regione legalità e diritti torneranno a essere garantiti. Il Lazio e i suoi cittadini onesti lo meritano”.Lo dichiara in una nota il coordinamento regionale della Lega.