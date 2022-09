Regionali Lombardia, fonti Lega: "Attilio Fontana è e sarà candidato per il centrodestra"

Per il centrodestra, il candidato alla Presidenza della Regione Lombardia "è e sarà Attilio Fontana".E' quanto garantiscono fonti della Lega, dopo che l'Assessore al Welfare e vicegovernatrice Letizia Moratti, nella giornata di ieri, aveva rinnovato la sua disponibilità a correre come candidata per il Pirellone."Squadra che vince non si cambia, il candidato del centrodestra in Regione Lombardia sostenuto da tutti i partiti è e sarà Attilio Fontana. Auguriamo alla sinistra di trovare un candidato altrettanto valido", precisano le fonti.