Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:54
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Regionali, Salvini: "Se FdI è primo partito, ha diritto di rivendicare la Lombardia"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Regionali, Salvini: "Se FdI è primo partito, ha diritto di rivendicare la Lombardia"

"Ora le elezioni immediate sono Toscana, Veneto, Puglia e Campania, poi c'è tempo".

(Prima Pagina News)
Giovedì 09 Ottobre 2025
Siena - 09 ott 2025 (Prima Pagina News)

"Ora le elezioni immediate sono Toscana, Veneto, Puglia e Campania, poi c'è tempo".

"Dovrei dire di ragionare dell'esistente non del futuro; è chiaro che se FdI sarà il primo partito, ha tutto il diritto di rivendicare la guida di alcune regioni, compresa la Lombardia".

E' quanto ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di una visita a un cantiere stradale per il raddoppio della SS223 in provincia di Siena, interpellato sul candidato a governatore della Lombardia.

"La Lombardia è stata governata da Formigoni e la Lega era in maggioranza ma le elezioni immediate sono Toscana, Veneto, Puglia e Campania. Poi da qui al 2026, 2027, 2028, 2029, abbiamo tempo", ha concluso il leader della Lega.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Lombardia
Matteo Salvini
PPN
Prima Pagina News
Regionali
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.