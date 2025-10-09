Regionali, Salvini: "Se FdI è primo partito, ha diritto di rivendicare la Lombardia"

"Dovrei dire di ragionare dell'esistente non del futuro; è chiaro che se FdI sarà il primo partito, ha tutto il diritto di rivendicare la guida di alcune regioni, compresa la Lombardia".

E' quanto ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di una visita a un cantiere stradale per il raddoppio della SS223 in provincia di Siena, interpellato sul candidato a governatore della Lombardia.

"La Lombardia è stata governata da Formigoni e la Lega era in maggioranza ma le elezioni immediate sono Toscana, Veneto, Puglia e Campania. Poi da qui al 2026, 2027, 2028, 2029, abbiamo tempo", ha concluso il leader della Lega.