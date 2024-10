Riccardo Di Matteo ricorda l’Ambasciatore Luca Attanasio al Festival della Legalità di Andria

Nella cornice del 4° Festival della Legalità – Legalità Organizzata, tenutosi ad Andria l'11 ottobre, la figura dell’Ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente scomparso nel 2021 in un attentato durante una missione in Congo, è stata onorata in una commovente cerimonia alla presenza di studenti e autorità.

L’evento, organizzato dal Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, Presidente di Sinergitaly e Console Onorario della Repubblica Ceca, insieme all’Amministrazione Comunale di Andria e alla “Fondazione Gariwo”, ha sottolineato l’impegno di Attanasio per la pace, la cooperazione e la giustizia.

Durante la manifestazione, alla quale ha partecipato il padre dell’Ambasciatore, Salvatore Attanasio, è stata inaugurata una targa in memoria del diplomatico nel nuovo Giardino dei Giusti, un gesto che simboleggia il legame profondo tra diplomazia, legalità e pace.

L’omaggio ad Attanasio, un esempio di dedizione verso le comunità più vulnerabili, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva, soprattutto tra i giovani presenti. A suggellare il successo dell'iniziativa è stato un messaggio di ringraziamento del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, On. Antonio Tajani. Nella nota, il Ministro ha espresso la sua gratitudine agli organizzatori e ha elogiato il sacrificio di Luca Attanasio, sottolineando il coraggio e la dedizione con cui i diplomatici italiani affrontano le sfide globali.

«In un contesto internazionale sempre più complesso», ha affermato Tajani, «i nostri funzionari diplomatici, insieme ai Carabinieri e alle forze armate, portano avanti l'impegno per la pace in scenari di grande difficoltà e rischio». Riccardo Di Matteo ha voluto rimarcare l’importanza di ricordare chi ha dato la vita per la giustizia e la pace.

«Luca Attanasio non era solo un ambasciatore, ma un esempio di diplomazia umana, che operava direttamente sul campo per migliorare la vita delle popolazioni locali», ha dichiarato Di Matteo.

«Il suo lavoro ha costruito ponti di comprensione e cooperazione internazionale, lasciando un’eredità di impegno e dedizione per il bene collettivo».

Di Matteo, insignito dell'Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana, ha ribadito l’importanza di iniziative come questa, che non solo rendono omaggio a figure esemplari, ma trasmettono alle nuove generazioni i valori di giustizia e solidarietà.

La sua continua dedizione al sociale, combinata con il suo ruolo di promotore di eventi di alto valore culturale, conferma il suo impegno a favore della comunità di Andria e oltre. L’evento ha visto la collaborazione di diverse istituzioni, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, e associazioni come la “Fondazione Gariwo” e AS Tifosi Roma, unendo forze in un progetto di grande valore umano e sociale. Sinergitaly, per la riuscita dell’evento, ringrazia il Segretario Generale di APAMRI, Dott. Michele Grillo, l’Amministrazione Comunale di Andria, il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise, la FE.N.CO, e l'Associazione di Solidarietà Sociale, Inclusione, Violenza di Genere, Bullismo e Disabilità AS Tifosi Roma.

Grazie anche alla “Fondazione Gariwo”, che ha dato un contributo significativo all’organizzazione della cerimonia. Attraverso il suo ruolo, Di Matteo continua a promuovere iniziative di grande valore sociale e culturale, confermando il suo profondo impegno per la comunità andriese.

Di Matteo, cittadino di Andria e insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, porta costantemente lustro alla comunità grazie alla sua incessante dedizione al sociale e alle numerose iniziative di sensibilizzazione. Il suo lavoro, che unisce diplomazia e impegno civico, rappresenta un esempio tangibile di servizio pubblico rivolto al bene collettivo e all'elevazione morale della società.