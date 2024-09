Rinnovabili: L’Altritalia Ambiente, positivo l’incontro alla Regione Toscana per l’individuazione di aree idonee

L'Altritalia Ambiente, ha partecipato all'incontro promosso oggi, 6 settembre 2024 dall'assessorato all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo, lavori pubblici e alla protezione civile della Regione Toscana, al fine di individuare le eventuali aree idonee all'installazione degli impianti di produzione energetica che utilizzano energie rinnovabili. Numerosissime le associazioni che hanno aderito all';appello dell'assessore Monni, tra cui: Italia Nostra, Cai, GRIG, crinali liberi, movimento per la terra, Atto Primo etc. "Ci auguriamo vivamente che le aree individuate per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, siano aree industrializzate in modo da non deturpare l'incantevole paesaggio toscano", ha dichiarato Alberto Rossi, delegato de L'Altritalia Ambiente. "Soprattutto - ha aggiunto Rossi - che non vengano utilizzate a tale scopo aree agricole, a tal proposito propongo di pensare seriamente di intervenire sull'agricoltura in modo da scoraggiare la cessione a grandi multinazionali di terreni da parte di piccoli e medi agricoltori attirati dai facili guadagni promessi dalle società; elettriche";. Dal canto suo l'assessore Monni ha dichiarato che occorre rispettare il territorio toscano e le sue peculiarità e fare le cose "con criterio". Fa notare che nel grossetano è; stata bloccata l'installazione di mille ettari di fotovoltaico. A breve sono previsti altri incontri per mettere a punto un piano teso all'individuazione di aree idonee.