Cop30, Mase: tempo fino al 14 agosto per candidature società civile a Padiglione Italia

C’è tempo fino al 14 agosto per rispondere alla Manifestazione di interesse rivolta agli operatori della società civile che vogliano partecipare al Padiglione Italia “Made for Our Future”, in occasione della 30ª Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP30), che si terrà a Belém, in Brasile, dal 10 al 21 novembre 2025.

Il Padiglione sarà una piattaforma strategica per raccontare l’impegno dell’Italia nella lotta al cambiamento climatico, valorizzando il ruolo attivo delle organizzazioni della società civile nei campi della sostenibilità ambientale, della giustizia climatica e dello sviluppo sostenibile.

Possono candidare proposte di eventi e iniziative da realizzare nel Padiglione: ONG, associazioni, enti del Terzo Settore, università, reti civiche, movimenti giovanili.

“La partecipazione della società civile alla COP30 rappresenta un tassello fondamentale della strategia italiana per il clima”, ha affermato il ministro Gilberto Pichetto. “Con il Padiglione Italia – ha aggiunto – vogliamo dare voce alle esperienze, ai progetti e all’energia dei nostri territori, promuovendo un’azione climatica condivisa e concreta”. “Solo attraverso un dialogo aperto tra istituzioni, cittadini e mondo produttivo – ha concluso Pichetto – possiamo affrontare insieme la sfida della transizione ecologica”.

Le proposte dovranno essere coerenti con le aree tematiche centrali della partecipazione italiana alla COP30: energia, agricoltura sostenibile, economia circolare, soluzioni di adattamento climatico, partecipazione giovanile, innovazione.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 18:00 del 14 agosto 2025.