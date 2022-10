Rino Barillari, Premio alla Carriera, grande festa in Calabria per The King.

Domenica sera ad Acri(Cs) consegna ufficiale del Premio alla Carriera al re dei paparazzi romani Rino barillari, uno dei mostri sacri della fotografia, un artista che onora la Calabria in tutto il mondo e le cui opere sono ormai oggetto di analisi nelle più famose università internazionali. L’occasione è la presentazione del libro di Marcello Romanelli con dentro appunto le foto a corredo di Rino Barillari.